Москва24 апрВести.Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги высказался о взаимоотношениях со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова приводит агентство РИА Новости.
Дипломат вспомнил, как в декабре 2019 года посетил Москву, где он провел с главой МИД России продолжительные переговоры.
Я считаю, что между нами сложились доверительные отношениязаявил он в ходе профильного комитета верхней палаты парламента
Мотэги также сообщил, что в неформальной обстановке они с Лавровым обсуждали множество вопросов.
Мы, конечно, пили водку, но пили и японский вискидобавил японский министр
Ранее стало известно, что депутат верхней палаты парламента от правящей в Японии Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки намерен нанести рабочий визит в Россию в мае.