Тосимицу Мотэги: у нас сложились доверительные отношения с Лавровым

Москва24 апр Вести.Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги высказался о взаимоотношениях со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Дипломат вспомнил, как в декабре 2019 года посетил Москву, где он провел с главой МИД России продолжительные переговоры.

Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения заявил он в ходе профильного комитета верхней палаты парламента

Мотэги также сообщил, что в неформальной обстановке они с Лавровым обсуждали множество вопросов.

Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски добавил японский министр

Ранее стало известно, что депутат верхней палаты парламента от правящей в Японии Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки намерен нанести рабочий визит в Россию в мае.