Kyodo: депутат Судзуки может в мае посетить Россию

Депутат правящей партии Японии Судзуки собирается прилететь в Россию в мае Kyodo: депутат Судзуки может в мае посетить Россию

Москва23 апр Вести.Депутат верхней палаты парламента от правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки намерен нанести рабочий визит в Россию в мае, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что поездка может состояться 3-6 мая. Регулирующий комитет верхней палаты парламента Японии уже одобрил Судзуки эту поездку.

Судзуки известен тем, что консультировал по вопросам отношений с Москвой Синдзо Абэ и Есихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра Японии. В конце декабря прошлого года Судзуки посетил российскую столицу.

Ранее появилась информация о том, что Токио может направить экономическую делегацию в Москву. Однако позже генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара назвал эти сведения недостоверными.