Москва1 маяВести.Японский депутат Мунэо Судзуки в ходе своей поездки в Москву планирует встретиться с заместителями главы МИД РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, а также с заместителем председателя СФ РФ Константином Косачевым.
Депутат правящей в Японии Либерально-демократической партии сообщил ТАСС, что собирается встретиться с теми же людьми, с которыми встречается в каждую из своих поездок.
Я езжу в Россию уже четыре года подряд. Я хочу встретиться с теми же людьми, с которыми встречаюсь всегдаотметил Судзуки
В прошлые свои поездки он встречался с Галузиным, Руденко, Косачевым и другими официальными лицами, отмечает агентство.
За последние полгода это будет вторая поездка Судзуки в РФ.
Ранее Судзуки заявил, что Японии нужно как можно скорее наладить отношения с РФ.