Депутат из Японии собирается встретиться с Руденко, Галузиным и Косачевым

Японский депутат планирует встретиться с Руденко, Галузиным и Косачевым Депутат из Японии собирается встретиться с Руденко, Галузиным и Косачевым

Москва1 мая Вести.Японский депутат Мунэо Судзуки в ходе своей поездки в Москву планирует встретиться с заместителями главы МИД РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, а также с заместителем председателя СФ РФ Константином Косачевым.

Депутат правящей в Японии Либерально-демократической партии сообщил ТАСС, что собирается встретиться с теми же людьми, с которыми встречается в каждую из своих поездок.

Я езжу в Россию уже четыре года подряд. Я хочу встретиться с теми же людьми, с которыми встречаюсь всегда отметил Судзуки

В прошлые свои поездки он встречался с Галузиным, Руденко, Косачевым и другими официальными лицами, отмечает агентство.

За последние полгода это будет вторая поездка Судзуки в РФ.

Ранее Судзуки заявил, что Японии нужно как можно скорее наладить отношения с РФ.