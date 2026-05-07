Судзуки: напряженность в отношениях Японии и РФ влияет на всю Восточную Азию

Депутат Судзуки: стабильность в Восточной Азии зависит от отношений РФ и Японии Судзуки: напряженность в отношениях Японии и РФ влияет на всю Восточную Азию

Москва7 мая Вести.Напряженность в отношениях Токио и Москвы оказывает влияние на всю Восточную Азию. Об этом заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки в беседе с "Ведомостями".

Он выразил уверенность, что от нормализации российско-японских отношений выиграют все. По его мнению, потенциал восстановления конструктивного диалога сохраняется.

Когда российско-японские отношения были хорошими, то в Восточной Азии тоже все было хорошо. А когда российско-японские отношения испортились, то в Восточной Азии тоже стало все плохо. Если мы нормализуем российско-японские отношения с прицелом на будущее, то это и для всей Восточной Азии будет очень хорошо подчеркнул депутат

Ранее Судзуки посетил Москву и провел ряд встреч, в том числе с замминистра иностранных дел Андреем Руденко. Депутат передал российской стороне послание от премьер-министра Санаэ Такаити. По словам Судзуки, она осознает важность российско-японских отношений.

Также Судзуки назвал бессмысленными антироссийские санкции Японии и США и пообещал добиваться их снятия.