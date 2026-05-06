Депутат Судзуки: санкции США и Японии против России нужно снять

Депутат Судзуки: США и Япония должны снять санкции с России Депутат Судзуки: санкции США и Японии против России нужно снять

Москва6 мая Вести.Депутат парламента Японии Мунэо Судзуки назвал бессмысленными антироссийские санкции Японии и США и пообещал добиваться их снятия в беседе с РИА Новости.

Бывший президент США Джо Байден полагал, что под давлением экономических санкций Россия якобы сдастся в течение двух месяцев, однако время доказало ошибочность этого прогноза, отметил Судзуки.

Я считаю, что в экономических санкциях, которые приняты во время администрации Байдена, и к которым подключился тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида, не было никакого смысла. Я хочу направить [ситуацию] в сторону необходимости снятия санкций. И считаю, что необходимо к этому вести приводит РИА Новости слова Судзуки

Политик также назвал Россию великой державой, которая способна обеспечить себя сама. Он подчеркнул, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити осознает важность российско-японских отношений.