Москва6 маяВести.Депутат парламента Японии Мунэо Судзуки назвал бессмысленными антироссийские санкции Японии и США и пообещал добиваться их снятия в беседе с РИА Новости.
Бывший президент США Джо Байден полагал, что под давлением экономических санкций Россия якобы сдастся в течение двух месяцев, однако время доказало ошибочность этого прогноза, отметил Судзуки.
Я считаю, что в экономических санкциях, которые приняты во время администрации Байдена, и к которым подключился тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида, не было никакого смысла. Я хочу направить [ситуацию] в сторону необходимости снятия санкций. И считаю, что необходимо к этому вестиприводит РИА Новости слова Судзуки
Политик также назвал Россию великой державой, которая способна обеспечить себя сама. Он подчеркнул, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити осознает важность российско-японских отношений.