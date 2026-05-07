Депутат Судзуки: для Японии особенно важно сотрудничать с РФ в энергосфере

В Японии заявили о важности сотрудничества с Россией в энергосфере Депутат Судзуки: для Японии особенно важно сотрудничать с РФ в энергосфере

Москва7 мая Вести.Япония должна наладить сотрудничество в энергетической сфере с Россией. Это вопрос стабильного обеспечения потребностей государства, заявил депутат парламента Японии Мунэо Судзуки в интервью "Ведомостям"

По его словам, географическая близость России создает особые преимущества.

У Японии нет никаких ресурсов, поэтому это ее слабое место. Япония на 80% зависит от Ближнего Востока по углеводородам. Но Ближний Восток – это очень далеко [для Японии]. Что же касается России, то Сахалин, Владивосток – все очень близко. В Республике Саха сейчас очень большое производство нефти и газа заявил Судзуки

Он отметил, что кризис на Ближнем Востоке в 1970‑х годах привел к негативным последствиям для Японии. И хотя для Токио остается важным обеспечение поставок нефти и газа с Ближнего Востока, такие закупки экономически невыгодны. Российские энергоресурсы позволят избежать риска оказаться в безвыходной ситуации.

Даже после того, как началась ситуация на Украине, Россия продолжала поставлять газ в Японию. Я тогда сказал: нет, мы должны свои 10% энергоресурсов, СПГ обязательно из России продолжать получать подчеркнул Судзуки

Ранее он заявил, что антироссийские санкции Японии и США являются бессмысленными, а также пообещал добиваться их снятия. В апреле Судзуки призвал Токио как можно скорее наладить отношения с Москвой.