Москва14 июн Вести.Японии необходимо постепенно восстанавливать и развивать отношения с Россией, поскольку меняющаяся международная обстановка требует новых подходов к обеспечению стабильности и национальных интересов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии Сёдзи Нисида.

По его словам, Соединенные Штаты больше не способны в полной мере контролировать мировые процессы, поэтому Токио следует реалистично оценивать происходящие изменения и выстраивать более прагматичную внешнюю политику.

Америка [приходит к тому, что она] больше не в состоянии контролировать весь мир. Нам нужно спокойно обдумать это, и, даже если это не произойдет сразу, я думаю, самое важное – это постепенное расширение дружеских отношений и взаимной поддержки между Россией и Японией сказал Сёдзи Нисида

Парламентарий подчеркнул, что двум странам важно преодолеть взаимную настороженность и стремиться к формированию взаимовыгодного сотрудничества. По его мнению, отказ от враждебного отношения к России отвечает интересам как Москвы, так и Токио.

Нисида также обратил внимание на географическую близость двух государств. Он отметил, что Россия является ближайшей к Японии страной и потому играет важную роль в вопросах региональной безопасности и экономического взаимодействия.

Отдельно депутат затронул тему энергетической безопасности. По его словам, сотрудничество с Россией могло бы принести Японии дополнительные преимущества на фоне возможных перебоев с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока, откуда Япония получает 90% своей нефти.