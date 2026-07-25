В Японии призвали активизировать экономическое сотрудничество с РФ Депутат Судзуки заявил о желании японских компаний вернуться в Россию

Москва25 июл Вести.Японии и России необходимо активизировать двустороннее экономическое взаимодействие, так как японские компании выражают желание вернуться к работе на российском рынке. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил депутат японской правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки.

Политик напомнил о рабочем визите представителей Министерства экономики, торговли и промышленности и МИД Японии в Москву, который состоялся 26–27 мая. В состав делегации вошли глава департамента торговой политики Минэкономики Масаёси Араи и замглавы европейского департамента МИД Масаки Исикава, а также представители Японской федерации бизнеса ("Кэйданрэн") и частных компаний.

Судзуки подчеркнул, что японский бизнес участвовал в этой поездке именно из-за стремления восстановить прежние позиции. Он призвал Токио сделать первый шаг навстречу Москве для активизации сотрудничества. При этом официальные власти Японии заявляют, что целью майской поездки была исключительно защита существующих активов японского бизнеса в РФ, а не запуск новых совместных проектов.