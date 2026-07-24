В Японии заявили о важности контактов с Россией Глава МИД Японии призвал к контактам с Россией

Москва24 июл Вести.Межправительственные контакты необходимы для поддержания должного управления российско-японскими отношениями. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Важно надлежащим образом управлять двусторонними отношениями с Россией. Для этого, считаю, необходимы контакты между правительствами сказал он на пресс-конференции в Токио

При этом он отметил, что позиция Токио в отношении Москвы, включая санкционные меры, остается неизменной. Министр пояснил, что Япония и дальше будет предпринимать необходимые шаги, исходя из своих национальных интересов.

Накануне Мотэги сообщил, что 21 июля на приветственном ужине в Маниле поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам японского министра, в ходе этого контакта стороны затронули двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

После присоединения Японии к санкционной политике против России МИД РФ 21 марта 2022 года объявил об ответных мерах на недружественные действия Токио. Москва отказалась от переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова и вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.