Москва24 июлВести.Межправительственные контакты необходимы для поддержания должного управления российско-японскими отношениями. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.
Важно надлежащим образом управлять двусторонними отношениями с Россией. Для этого, считаю, необходимы контакты между правительствамисказал он на пресс-конференции в Токио
При этом он отметил, что позиция Токио в отношении Москвы, включая санкционные меры, остается неизменной. Министр пояснил, что Япония и дальше будет предпринимать необходимые шаги, исходя из своих национальных интересов.
Накануне Мотэги сообщил, что 21 июля на приветственном ужине в Маниле поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам японского министра, в ходе этого контакта стороны затронули двусторонние отношения и ситуацию в регионе.
После присоединения Японии к санкционной политике против России МИД РФ 21 марта 2022 года объявил об ответных мерах на недружественные действия Токио. Москва отказалась от переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова и вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.