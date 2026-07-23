Глава МИД Японии рассказал о первом за шесть лет личном контакте с Лавровым

Глава МИД Японии обсудил с Лавровым двусторонние отношения Глава МИД Японии рассказал о первом за шесть лет личном контакте с Лавровым

Москва23 июл Вести.Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что в Маниле поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудил с ним, как со старым знакомым, двусторонние отношения. Это первый личный контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран за шесть лет.

По словам главы МИД Японии, на гала-ужине у него была возможность коротко обменяться приветствиями с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Мы давние знакомые, и мы поговорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах добавил он

Японский министр признал, что отношения между нашими странами находятся в сложной ситуации. По его словам, важно надлежащим образом управлять двусторонними отношениями, но подчеркнул, что Япония в отношении РФ будет действовать, исходя из ее национальных интересов.

По мнению заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, Япония сама начала санкционную деятельность против России в угоду западной солидарности и продолжает ее по сей день. Поэтому первый шаг в налаживании контакта с российской стороной должен сделать именно Токио, отказавшись от своей враждебной политики по отношению к РФ.

Также в Токио ставят в зависимость подписание мирного договора между нашими странами (после Второй мировой войны он так и не был подписан) от решения территориального вопроса.

Япония требует от России восемь островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый). При этом японцы намеренно говорят о четырех островах, объединив все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров – Хабомаи.

Принципиальная позиция Москвы состоит в том, что Курильские острова вошли в состав СССР, правопреемницей которого стала Россия, по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международное оформление, сомнению не подлежит.