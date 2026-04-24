Мотэги: Япония намерена возобновить диалог с РФ по территориальному вопросу

Япония намерена возобновить диалог с Россией по Курильским островам Мотэги: Япония намерена возобновить диалог с РФ по территориальному вопросу

Москва24 апр Вести.Япония рассчитывает сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией по территориальному вопросу и связанным с ним проектам. Об этом заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

По его словам, после начала конфликта на Украине отношения двух стран оказались в сложном состоянии, из-за чего обсуждение территориального вопроса и реализация совместных инициатив фактически приостановились.

Это вызывает большое сожаление, и мы хотели бы каким-то образом найти возможность сдвинуть ситуацию с мертвой точки заявил Мотэги на заседании профильного комитета верхней палаты парламента

Глава МИД Японии отметил, что Токио хотел бы найти возможность возобновить диалог, в том числе по вопросу поездок бывших жителей на южные Курилы, который остается одним из приоритетов японской стороны.

Он подчеркнул, что Россия является соседним государством, и Япония считает важным поддерживать двусторонние отношения, несмотря на сложные условия.

Мы намерены продолжать прилагать все возможные дипломатические усилия для создания условий, которые позволят решить накопившиеся проблемы заключил Мотэги

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов не должен вызывать сомнений.