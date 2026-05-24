В Японии призвали к укреплению обороноспособности острова Хоккайдо Минобороны Японии призвало укреплять обороноспособность Хоккайдо

Москва24 мая Вести.Японии необходимо укрепить обороноспособность острова Хоккайдо, заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми в процессе осмотра военных баз национальных Сил самообороны на севере страны.

Коидзуми отметил, что Россия "продолжает наращивать военную активность в Дальневосточном регионе", что вызывает обеспокоенность.

На фоне того, что важность укрепления системы обороны в юго-западном регионе нашей страны растет, Хоккайдо остается важной зоной: необходимо продолжать поддерживать здесь надежную систему обороны приводит его слова японское общественное телевидение

Ранее глава МИД страны Тосимицу Мотэги заявил, что Япония рассчитывает сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией по территориальному вопросу в контексте Курильских островов. Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что вопрос о территориальной принадлежности Курильских островов не должен вызывать сомнений.