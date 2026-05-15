Швыдкой призвал Японию срочно восстановить диалог с Россией

Москва15 мая Вести.Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Японии следует уже сейчас начинать восстановление диалога с Россией, поскольку после завершения специальной военной операции на Украине сделать это будет значительно сложнее.

В беседе с журналистами в Токио Швыдкой отметил, что многие страны ожидают окончания СВО и заявляют, что после окончания собираются вернуться к сотрудничеству с Москвой. Однако, по его мнению, Японии не стоит откладывать этот процесс.

В тот момент, когда вы захотите вернуться в диалог, будет поздно, потому что будет очень много людей, которые захотят вернуться сказал Швыдкой

По его словам, экономический диалог между странами необходимо развивать уже сейчас. Швыдкой также заявил, что Япония, присоединившись к санкциям G7 против России, попала в плен общеевропейских подходов. По его мнению, ожидается большой дефицит энергоносителей.

Говоря о перспективах сотрудничества, Швыдкой отметил, что развитие экономических связей положительно влияет и на культурные программы.

11 мая 2026 года генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что у правительства Японии нет планов контактировать с Россией по линии министерств иностранных дел.