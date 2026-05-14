Москва14 мая Вести.Россия передавала послу Японии в Москве перечень шагов, которые Токио следует предпринять, чтобы возобновить диалог между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Так дипломат прокомментировала заявления правительства Японии по поводу того, что Москва якобы "зондирует" возможности для налаживания контактов на высоком уровне. По ее словам, МИД РФ инициативно не предлагал никаких встреч, о которых говорил официальный Токио, и также не получал от страны предложений об их организации. При этом, напомнила она, Москва неоднократно говорила о своей готовности к диалогу с Японией, но не напрашивается на него.

26 декабря 2024 года послу Японии в Москве А. Муто был передан перечень конкретных шагов, которые требуются от Токио для возобновления диалога. В нем были перечислены такие меры, как снятие персональных и экономических рестрикций, восстановление для России статуса наиболее благоприятствуемой нации, отказ от материально-технической поддержки киевского режима и другие пункты добавила Захарова

Однако, отметила дипломат, "внятной реакции" на данный документ с японской стороны не последовало.

11 мая 2026 года генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что у правительства Японии нет планов контактировать с Россией по линии министерств иностранных дел.