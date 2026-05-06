Москва не получала обращение от Токио об организации встречи глав МИД

Захарова: Россия не получала обращение Японии об организации встречи глав МИД Москва не получала обращение от Токио об организации встречи глав МИД

Москва6 мая Вести.Российская Федерация не получала обращение от Японии о желании провести встречу министров иностранных дел двух стран. Об этом РБК сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Член верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки сообщил, что замглавы МИД РФ Андрей Руденко уведомил его о готовности Москвы организовать встречу глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги на полях совещания министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле в июле при условии согласия Токио.

Разумеется, если мы получим такое обращение, оно будет должным образом рассмотрено. Пока же давать какие-либо комментарии по данному вопросу, включая возможную повестку дня, не имеет смысла заявила Захарова

При этом японский депутат во время визита в Москву передал послание, которое ему доверила премьер-министр Санаэ Такаити. В документе говорилось о том, что Токио полностью осознает важность российско-японских отношений.

Мунэо Судзуки находился в Москве с визитом с 3 по 5 мая.