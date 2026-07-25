Захарова: Лавров и глава МИД Японии в Маниле лишь обменялись приветствиями

Захарова удивилась словам главы МИД Японии о якобы "переговорах" с Лавровым Захарова: Лавров и глава МИД Японии в Маниле лишь обменялись приветствиями

Москва25 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги о якобы "переговорах" с российским коллегой Сергеем Лавровым в Маниле: стороны лишь обменялись приветствиями и дежурными фразами.

Захарова отметила, что была удивлена трактовкой событий со стороны главы МИД Японии о "беседе с Лавровым по целому ряду важных вопросов".

По ее словам, никакого обсуждения международных вопросов, региональной повестки или двусторонних отношений не было.

К Лаврову, сидевшему за столом, подошел японский мининдел, поздоровался и произнес какие-то слова приветствия. Сергей Викторович [Лавров], не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой. Это все написала Захарова в своем Telegram-канале

Дипломат подчеркнула, что российская сторона никогда не уклонялась от контактов, однако выдавать ответный кивок за "содержательную беседу" более чем странно.

Мотэги 23 июля рассказал, что обсудил с Лавровым двусторонние отношения "как со старым знакомым". Он подчеркнул, что отношения между обеими странами находятся в сложной ситуации.