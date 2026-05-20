В Китае обратили внимание на заявление Захаровой о Японии Sohu назвало слова Захаровой о Японии важным дипломатическим сигналом

Москва20 мая Вести.Китайское издание Sohu расценило заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Япония остается единственной страной в мире, официально не признавшей итоги Второй мировой войны, как важный дипломатический сигнал.

Журналисты заметили, что слова Захаровой заставили весь Восточно-Азиатский регион на мгновение замолчать.

Эти слова были не просто эмоциональной репликой, а серьезным дипломатическим сигналом говорится в материалах

Авторы публикации напомнили, что годом ранее представитель российского МИД также обратилась к Японии с обвинением в попытке японских властей смягчить свою вину в военных преступлениях во времена Второй мировой войны.

По мнению китайский аналитиков, заявление Захаровой критикует не отдельные случаи, а весь политический курс Японии в целом.

Ранее депутат парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что напряженность в отношениях Токио и Москвы оказывает влияние на всю Восточную Азию.