Москва16 апр Вести.Москва обращает внимание на усиление враждебной позиции Японии по отношению к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в недавно опубликованной редакции ежегодной японской Голубой книги по внешней политике "практически неизменно" излагаются неприемлемые формулировки в отношении РФ.

Как отмечает Захарова, сохранение подобных тезисов "служит наглядной иллюстрацией отсутствия изменений во внешнеполитическом курсе Японии на российском направлении" после прихода к власти правящей коалиции во главе с премьер-министром Санаэ Такаити в октябре прошлого года.

Более того, наблюдаем усиление даже враждебной риторики. На наш взгляд, все это свидетельствует о постоянных попытках японской стороны отрицать общепризнанные результаты Второй мировой войны сказала дипломат в ходе брифинга

Ранее Захарова назвала враждебным шагом сотрудничество украинского разработчика Amazing Drones с японским производителем беспилотных летательных аппаратов Terra Drone Corporation. Она добавила, что таким образом Токио все больше втягивается в украинский конфликт, помогая киевскому режиму.