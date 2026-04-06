Захарова назвала враждебным шагом сотрудничество Киева и Токио по БПЛА

Москва6 апр Вести.Российская сторона рассматривает сотрудничество украинского разработчика Amazing Drones с японским производителем беспилотных летательных аппаратов Terra Drone Corporation как враждебный шаг. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Киев систематически осуществляет различные провокации на территории РФ с использованием беспилотников.

Рассматриваем подобный шаг, осуществленный явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД России

Она также добавила, что Япония все больше втягивается в украинский конфликт, помогая киевскому режиму. Таким образом Токио наносит "дополнительный урон" отношениям с Москвой, резюмировала Захарова.

Ранее она также заявляла, что Россия даст жесткий ответ Японии в случае начала поставок оружия Украине.