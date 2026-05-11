Москва11 мая Вести.Сотрудничество японской фирмы и украинского разработчика беспилотников (БПЛА) является враждебным шагом по отношению к России, а не частным бизнесом, заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

Сотрудничество японской компании Terra Drone и украинского разработчика БПЛА Amazing Drones является наглядным подтверждением того, что Токио продолжает наращивать содействие киевскому режиму, подливая масло в огонь конфликта приводит РИА Новости слова Ноздрева

Россия рассматривает подобные действия в качестве элемента скоординированной государственной политики Японии, целью которой является затягивание конфликта, уточнил посол.

Послу Японии в России Акире Муто заявлен решительный протест со стороны МИД России, добавил дипломат. При этом власти Японии вполне ожидаемо стараются дистанцироваться от этого токсичного сюжета, но факты говорят сами за себя, пояснил Ноздрев.

Стратегические инвестиции в военные стартапы воюющего иностранного государства не могут осуществляться в вакууме, без одобрения или, как минимум, молчаливого поощрения со стороны правительства, особенно на фоне смягчения правил экспорта вооружений подчеркнул посол

Москва оставляет за собой право на ответные меры. Вооружения и производственные мощности на Украине, которые представляют угрозу для России и ее граждан, являются законными целями для российской армии, предупредил Ноздрев.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает сотрудничество украинской Amazing Drones с японской Terra Drone Corporation как враждебный шаг.

Киев постоянно осуществляет различные провокации в России с использованием беспилотников. Помогая киевскому режиму, Токио наносит дополнительный урон отношениям с Москвой, подчеркнула Захарова.