Посол Ноздрев рассказал о торговых отношениях между Россией и Японией Посол Ноздрев: большая часть экспорта из Японии - подержанные автомобили

Москва11 мая Вести.Российско-японские торговые отношения отличаются преобладанием экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и водных биоресурсов со стороны России и подержанных автомобилей со стороны Японии, заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

Токио намеренно создает максимально неблагоприятные условия для бизнеса своим антироссийским курсом, отметил посол.

Большую часть отечественного экспорта составляют СПГ с проекта "Сахалин-2" и водные биологические ресурсы​​​. С японской стороны в основном осуществляются поставки подержанных автомобилей приводит РИА Новости слова Ноздрева

По его мнению, политика Японии разрушила положительные заделы в российско-японских отношениях.

Ноздрев подчеркнул, что отношения между Москвой и Токио переживают "ледниковый период".