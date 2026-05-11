Москва11 маяВести.Российско-японские торговые отношения отличаются преобладанием экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и водных биоресурсов со стороны России и подержанных автомобилей со стороны Японии, заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.
Токио намеренно создает максимально неблагоприятные условия для бизнеса своим антироссийским курсом, отметил посол.
Большую часть отечественного экспорта составляют СПГ с проекта "Сахалин-2" и водные биологические ресурсы. С японской стороны в основном осуществляются поставки подержанных автомобилейприводит РИА Новости слова Ноздрева
По его мнению, политика Японии разрушила положительные заделы в российско-японских отношениях.
Ноздрев подчеркнул, что отношения между Москвой и Токио переживают "ледниковый период".