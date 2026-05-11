Москва11 маяВести.Накопленные за десятилетия положительные заделы в российско-японских отношениях почти полностью разрушены политикой официального Токио, заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.
Российско-японские отношения в прошлые годы отличались высокой интенсивностью и большим количеством хорошо отлаженных, эффективных форматов взаимодействия. Однако накопленные за минувшие десятилетия позитивные заделы были практически полностью разрушены официальным Токио, присоединившимся к антироссийской линии коллективного Запада в контексте украинского кризисаприводит РИА Новости слова посла
С марта 2022 года Япония ввела несколько пакетов санкций против России.