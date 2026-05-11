Посол РФ: отношения России и Японии находятся в состоянии "ледникового периода" Посол Ноздрев сравнил отношения Москвы и Токио с ледниковым периодом

Москва11 мая Вести.Отношения России и Японии на данный момент переживают "ледниковый период". Об этом заявил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.

В беседе с РИА Новости он отметил, что ухудшение отношений произошло из-за того, что Япония поддержала антироссийские санкции и пошла на поводу у стран Запада в отношении России.

Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад - если можно так сказать, глубокий "ледниковый период" в двусторонних связях сказал посол

С марта 2022 года Япония ввела несколько пакетов персональных и экономических санкций против России.

Ранее депутат парламента Японии Мунэо Судзуки назвал антироссийские ограничительные меры Японии и США бессмысленными и пообещал добиваться их снятия. Политик также назвал Россию великой державой, которая способна обеспечить себя сама. Он также добавил, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити осознает важность российско-японских отношений.