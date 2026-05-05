Москва5 мая Вести.Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки назвал Россию великой державой, которая способна обеспечить себя сама.

Судзуки особо отметил, стабильное психологическое состояние россиян. Так как жизнь в Москве идет в обычном ритме, несмотря на вооруженный конфликт с Украиной.

Уровень самообеспечения продовольствием 100%. Или же есть энергоресурсы… Если так рассуждать, то у меня складывается ощущение, что Россия – великая держава и обладает силой цитирует слова Судзуки агентство РИА Новости

Ранее японский парламентарий встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным. Российский дипломат выразил обеспокоенность тем фактом, что Токио оказывает военно-техническую помощь киевскому режиму. Такая политика контрпродуктивна и наносит ущерб отношениям РФ и Японии, добавил Галузин.