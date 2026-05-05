Москва5 маяВести.Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки передаст японскому министру иностранных дел Тосимицу Мотэги предложение провести рабочую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле.
По словам парламентария, эти переговоры позволят значительно улучшить российско-японские отношения.
Я обязательно передам это министру Мотэги по возвращении в Япониюсказал Судзуки во время брифинга
Ранее японский депутат во время визита в Москву передал послание, которое ему доверила премьер-министр Санаэ Такаити. В документе говорилось о том, что Токио полностью осознает важность российско-японских отношений.