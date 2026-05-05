Депутат Судзуки в ходе визита в Россию передал послание от премьера Японии

Япония заинтересована в укреплении двусторонних отношений с Россией Депутат Судзуки в ходе визита в Россию передал послание от премьера Японии

Москва5 мая Вести.Японский депутат Мунэо Судзуки во время визита в Москву передал послание, которое ему доверил премьер-министр Санаэ Такаити. Депутат передал послание в беседе с РИА Новости.

Уточняется, что послание касается важности двусторонних отношений и темы Украины.

Премьер-министр Такаити полностью осознает важность российско-японских отношений. А также хочет установления мира на Украине. Вот это она сказала, что хочет, чтобы я передал сказал депутат, раскрывая смысл послания

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что рассчитывает сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией по территориальному вопросу и связанным с ним проектам.