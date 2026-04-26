Москва26 апр Вести.Токио должен как можно скорее наладить отношения с Москвой, заявил член Палаты советников Японии (верхней палаты парламента) Мунэо Судзуки.

Депутат считает, что его страна должна "уживаться" и поддерживать добрые отношения со всеми соседями.

Россия - великая мировая держава, к тому же обладающая крупнейшими в мире энергетическими ресурсами. Хотелось бы как можно скорее вернуть японо-российские отношения к тому уровню, на котором они находились при премьер-министре [Синдзо] Абэ написал Судзуки в персональном блоге на платформе Ameba

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги объявил, что Токио рассчитывает вновь начать диалог с Россией по Курильским островам и связанным с ними проектам.

Дипломат признал, что после начала украинского конфликта отношения Японии и России усложнились, из-за чего переговоры по этой проблематике приостановились.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала правительство Японии признать итоги Второй мировой войны и отказаться от курса на ремилитаризацию.

Она напомнила, что японский милитаризм однажды уже принес страдания и горе народам Азии, включая самих японцев.