Замглавы МИД России Руденко встретился с депутатом из Японии Замглавы МИД России Руденко провел встречу с депутатом парламента Японии

Москва4 мая Вести.Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел встречу с депутатом палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки. Об этом сообщили в российском МИД.

По данным ведомства, Руденко изложил японскому политику принципиальные оценки нынешнего состояния двусторонних отношений Москвы и Токио. Российская сторона обратила внимание на предпринимаемые властями Японии шаги по милитаризации страны, а также расширению военно-технического содействия киевскому режиму.

Было указано, что для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными мерами отказ японских властей от враждебного антироссийского курса, не отвечающего интересам Японии и ее народа говорится в заявлении на сайте МИД

Ранее Руденко объяснил, почему отношения России и Японии продолжают деградировать. По словам дипломата, администрация японского премьер-министра Санаэ Такаити придерживается антироссийского курса, поэтому предпосылок для улучшения отношений между двумя странами нет.