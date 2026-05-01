Москва1 маяВести.В Министерстве иностранных дел России подтвердили РИА Новости визит депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в Москву с 3 по 5 мая.
Подтверждаем визит депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в Москву в период с 3 по 5 мая. Информация была получена официальным путем от японской сторонысказали агентству
В российском ведомстве уточнили, что в ходе визита Судзуки посетит МИД России. При этом другие аспекты программы находятся на стадии проработки.
Ранее Судзуки сообщил ТАСС, что в ходе своей поездки в Москву планирует встретиться с заместителями главы МИД России Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, а также с заместителем председателя Совета Федерации РФ Константином Косачевым.