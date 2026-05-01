В МИД России подтвердили визит японского депутата Судзуки в Москву с 3 по 5 мая

МИД РФ: японский депутат Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая В МИД России подтвердили визит японского депутата Судзуки в Москву с 3 по 5 мая

Москва1 мая Вести.В Министерстве иностранных дел России подтвердили РИА Новости визит депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в Москву с 3 по 5 мая.

Подтверждаем визит депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в Москву в период с 3 по 5 мая​​​. Информация была получена официальным путем от японской стороны сказали агентству

В российском ведомстве уточнили, что в ходе визита Судзуки посетит МИД России. При этом другие аспекты программы находятся на стадии проработки.

Ранее Судзуки сообщил ТАСС, что в ходе своей поездки в Москву планирует встретиться с заместителями главы МИД России Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, а также с заместителем председателя Совета Федерации РФ Константином Косачевым.