Москва26 мая Вести.Делегация Министерства экономики, торговли и промышленности и МИД Японии находится с визитом в России, об этом РИА Новости сообщила представитель японского Минэкономики.

В настоящее время глава департамента торговой политики Министерства экономики Масаеси Араи и заместитель главы департамента Европы МИД Японии Масаки Исикава находятся в командировке в России рассказала она

По ее словам, они проведут встречи на правительственном уровне. Визит делегации продлится несколько дней.

В начале мая стало известно, что правительство Японии решило направить экономическую делегацию в Россию. Минэкономики страны позже подтвердило планы визита, однако опровергло информацию СМИ о намерениях расширить сотрудничество с Москвой.

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара назвал важным поддержание отношений с РФ как с соседней страной, однако исключил возможность встречи министров иностранных дел государств. Он подтвердил, что Токио продолжит соблюдать санкции против Москвы из-за украинского конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство не предлагало Японии встреч для возобновления диалога и не получало таких предложений от Токио.