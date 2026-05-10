Москва10 мая Вести.Японские правительственные чиновники посетят Россию в конце мая, сообщает министерство экономики, торговли и промышленности Японии в соцсети X.

При этом экономическая делегация не планирует устанавливать сотрудничество с Россией.

Подобных планов не существует отмечает министерство

Япония намерена выполнять санкции против России в координации со странами G7, речи о развитии сотрудничества с Россией не идет, уточняет министерство.

Целью командировки является защита активов японских компаний, все еще работающих в России. Министерство не исключает участия представителей самих компаний в переговорах с российской стороной.

Между тем японский депутат Мунэо Судзуки подтвердил, что Япония заинтересована в укреплении отношений с Россией.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги также заявил о том, что хотел бы сдвинуть с мертвой точки диалог с Россией по территориальному вопросу и связанным с ним проектам.