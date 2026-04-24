Курс на ремилитаризацию уже однажды навредил Японии, напомнили в МИД РФ Захарова призвала Японию отказаться от курса на ускоренную ремилитаризацию

Москва24 апр Вести.Россия призывает правительство Японии признать итоги Второй мировой войны и отказаться от курса на ускоренную ремилитаризацию. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Москва вновь призывает Токио не допускать курса милитаризации внешней политики и либерализации экспорта вооружений.

Мы вновь призываем правительство Японии в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, отказаться от курса на ускоренную ремилитаризацию, которая однажды уже принесла горе и страдания народам Азии, в том числе японскому народу сказала она

По словам Захаровой, Россия внимательно следит за шагами Японии в области оружейного экспорта и видит в этом осознанный отход Токио от пацифистской парадигмы внешней политики. Она напомнила, что Япония придерживалась этого курса, закрепленного на законодательном уровне, более 80 лет.

Ранее Токио смягчил правила экспорта нелетального оружия для всех стран, а также летального – по соглашениям ООН. Как пояснило японское посольство в Москве, цель властей Японии – повысить безопасность страны и поддержать мир в регионе.