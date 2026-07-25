Глава МИД КНР Ван И: Китай и Россия должны не допустить перевооружения Японии

В Китае призвали не допустить перевооружения Японии Глава МИД КНР Ван И: Китай и Россия должны не допустить перевооружения Японии

Москва25 июл Вести.Пекин и Москва должны защищать плоды победы во Второй мировой войне и предотвратить перевооружение Японии. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Министр отметил, что международная обстановка сегодня является сложной и нестабильной. В связи с этим Китаю и России следует тщательно спланировать взаимодействие и идти по пути всеобъемлющего стратегического сотрудничества, передает ТАСС.

Следует усилить стратегическое сотрудничество, защищать плоды победы во Второй мировой войне, ни в коем случае не допустить ремилитаризации Японии подчеркнул министр

Пекин неоднократно заострял внимание на том, что Япония ускоряет процесс ремилитаризации, путем развертывания наступательных вооружений и запусков ракет за пределами своей территории.

Ранее глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что в стране необходимо вести открытую дискуссию по вопросам, связанным с ядерным оружием. По его словам, того требует изменение геополитической обстановки.

Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков в беседе с ИС "Вести" предположил, что Токио может пересмотреть законодательно закрепленные принципы, исключающие наличие, производство и ввоз ядерного оружия на территорию Японии. Он отметил, что фактор жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки становится все менее значимым для властей страны.