Москва19 июлВести.Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что в стране необходимо вести открытую дискуссию по вопросам, связанным с ядерным оружием. Его слова приводит газета Nikkei.
По словам японского министра, эта тема все еще остается для страны чувствительной, однако избегать ее обсуждения нельзя.
Мы должны действовать оперативно и обсуждать и продвигать все политические решения без каких-либо табусказал он
Ранее сообщалось, что Япония впервые разместила ракетные комплексы на острове в Тихом океане.