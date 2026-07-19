Глава МО Японии призвал к дискуссии о ядерном оружии без табу Министр обороны Японии призвал обсудить ядерное оружие без табу

Москва19 июл Вести.Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что в стране необходимо вести открытую дискуссию по вопросам, связанным с ядерным оружием. Его слова приводит газета Nikkei.

По словам японского министра, эта тема все еще остается для страны чувствительной, однако избегать ее обсуждения нельзя.

Мы должны действовать оперативно и обсуждать и продвигать все политические решения без каких-либо табу сказал он

Ранее сообщалось, что Япония впервые разместила ракетные комплексы на острове в Тихом океане.