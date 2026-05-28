Шойгу заявил, что нельзя исключать появления ядерного оружия в АТР

Москва28 мая Вести.Появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в текущих реалиях исключать нельзя, сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе I Международного форума по безопасности под эгидой СБ РФ.

Мы не можем исключать появление ядерного оружия, в том числе и в этом регионе сказал Шойгу

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что ряд договоров в области контроля над вооружениями прекратил существование, а в регионе фиксируются тенденции к милитаризации: Япония, в частности, идет именно по этому пути.

В декабре прошлого года один из высокопоставленных чиновников из администрации японского премьер-министра Санаэ Такаити в ходе неофициальной беседы с агентством Kyodo заявил, что Япония должна обладать собственным ядерным оружием. Он подчеркнул, что процесс не может быть быстрым, а вопрос пересмотра неядерных принципов Токио с Такаити не обсуждался.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ предупредил, что в Австралии может появиться ядерное оружие, так как Канберра участвует в военном партнерстве AUKUS.