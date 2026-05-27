Москва27 маяВести.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на территории Австралии может появиться ядерное оружие, так как Канберра участвует в военном партнерстве AUKUS.
Шойгу выступил на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, в рамках Международного форума по безопасности.
По его словам, американское ядерное оружие готовятся разместить Южная Корея и Япония.
Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUSцитирует слова Шойгу "Интерфакс"
Секретарь российского Совбеза отметил наращивание США своей военной группировки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и указал на последствия размещения ядерного оружия для региональной безопасности.
Вашингтон... делает ставку на развитие потенциала региональных союзников в рамках создаваемых военно-политических альянсовдобавил Шойгу
В военный альянс AUKUS, созданный в 2021 году, входят Австралия, Великобритания и США. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не сумел вспомнить, что такое блок AUKUS.