Шойгу: США готовятся выкачивать из сателлитов в Азии деньги на военные авантюры

Шойгу рассказал о планах США по выкачиванию денег из Азии на военные авантюры Шойгу: США готовятся выкачивать из сателлитов в Азии деньги на военные авантюры

Москва27 мая Вести.США намерены применять в Азии методы финансового давления на сателлитов для финансирования своих военных проектов. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, США и Япония уже обсуждают создание Организации Индо-Тихоокеанского договора с коллективными обязательствами в сфере обороны. Он отметил, что соответствующий законопроект уже внесен в Конгресс США.

Отработанные методы выкачивания денег из своих сателлитов на американские авантюры готовятся применять в Азии сказал Шойгу

Он подчеркнул, что США намерены использовать в Азии механизмы, ранее применявшиеся в отношениях с союзниками по НАТО, чтобы привлекать дополнительные средства на реализацию американских военных инициатив.