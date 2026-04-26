Москва26 апр Вести."Шелковая семерка плюс" (Silk Seven Plus - прим. ред.) стала одним из проектов, с помощью которых США ведет геополитическую игру, направленную на создание инструментов объединения. Об этом информационной службе "Вести" заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Он отметил, что сейчас американцы пытаются подключить к сотрудничеству Азербайджан, но в перспективе — "увести" маршрут через Афганистан и Пакистан.

Во многом все эти форматы на самом деле являются попыткой такой геополитической игры, создания каких-то надстроев, который американцам бы, с их точки зрения, позволял бы создавать политические какие-то инструменты объединения, предлагать какую-то общую повестку. Вот эта вот шелковая семерка — это что-то из разряда примерно того же формата. То есть здесь мы видим, что с Центральной Азией более-менее американцы поняли, как работать, усилили форматы C5+. Потом мы видим, что сейчас есть определенное сближение и с Азербайджаном, и есть попытка и Азербайджан включить сюда. А дальше нужно куда-то уводить этот маршрут, и вот рассматривают Афганистан, Пакистан выразил свое мнение Притчин

Помимо этого, он добавил, что появление "Шелковой семерки плюс" (S7+) – это попытка Штатов сформировать единый региональный подход с едиными проектами, однако, эта реализация маловероятна.

Ранее Притчин отметил, что формирование "Шелковой семерки плюс" (S7+) – это иллюзия того, что США по важности для ЦА сравнимы с Китаем и Россией. Однако масштаб сотрудничества КНР и РФ с Центральной Азией все равно больше.