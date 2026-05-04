Васильев: США меняют фокус с военного на экономический в конфликте с Ираном Васильев: США переводят конфликт с Ираном из военной плоскости в экономическую

Москва4 мая Вести.Соединенные Штаты начинают менять политику в конфликте с Ираном, смещая фокус с военной составляющей на сугубо экономическую. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" выразил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам эксперта, США исторически подходят к войнам как к форме обогащения.

Соединенные Штаты Америки начинают смещать свой фокус войны против Ирана с военной составляющей на сугубо экономическую. Надо вам сказать, что Соединенные Штаты Америки, вообще-то говоря, исторически к войнам подходят как к форме обогащения, а не решения военных проблем, чтобы там американский флаг где-то развивался, американские военнослужащие какие-то там совершили подвиги, взяли ту или иную крепость, укрепленный пункт. Нет, для них экономика – это самое главное, чтобы что-то где-то капало заявил Васильев

Ранее заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов заявил, что новая операция Соединенных Штатов под названием "Проект Свобода" – это попытка реабилитироваться после военно-политических неудач прошлой операции, а также развернуть новую схватку за Ормузский пролив.