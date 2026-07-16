Москва16 июл Вести.Военные действия на Ближнем Востоке повышают нефтяные котировки и открывают для России новые перспективы. Об этом заявил ИС "Вести" политолог, американист, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его словам, речь идет не только о нынешнем противостоянии США и Ирана, но и об американских операциях в Афганистане и Ираке в самом начале XXI века.

Таким образом, мы (Россия - прим. ред.) от повышения цен на энергоносители, безусловно выигрывали. Они нас касаются, и даже те марки российской нефти, которыми торгуются, они, в общем, как говорится, скачок был довольно внушительный тогда, когда он, по-моему, там в апреле. Вторая ситуация – эти так называемые санкции. Вот сейчас мы введем, перекроем кислород, как мы видели, как только сегодня растут цены на нефть, как только напряженность на мировом энергорынке растет, так американцы уже на все махнули рукой, пусть там Россия поставляет нефть, это будет работать на понижение нефтяных котировок не только между торговлей этими странами, но и сказываться на всей мировой экономике отметил Васильев

Политолог также рассказал, что война с Ираном – это коммерческое предприятие для США. Присутствие американского военного контингента в районе Ормузского пролива должно приносить прибыль.