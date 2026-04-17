Москва17 апр Вести.Российская экономика может получить рост на 0,5 – 0,7% ВВП из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом ИС "Вести" рассказал экономист Михаил Задорнов.

Даже если, допустим, активные военные действия завершатся в течение следующих 2-3 недель, влияние уже произошедших разрушений и проблем скажется минимум на полгода. Сейчас осторожно говоря, можно ожидать, что средняя цена на нефть марки Brent до конца 2026 года будет на уровне 75-80 долларов за баррель. Это означает, что российские производители-экспортеры нефти и газа получат примерно в два раза больше выручки, чем они получали в январе-феврале. Удвоение доходов наших нефтяных и газовых компаний означает примерно 11-12 трлн дополнительной выручки до конца года, а это примерно 0,5% ВВП заявил Задорнов

Экономист также отметил, что из-за обострения в ближневосточном регионе выиграют также экспортеры зерна, цветных металлов.

Это компании, которые сейчас также выигрывают от мировой конъюнктуры на оставшуюся часть 2026 года. Это, наверное, [плюс] еще 0,2% ВВП. Если мы говорили до этого о нулевом росте или даже небольшом отрицательном, то получается порядка 0,5-0,7% ВВП российской экономики в двадцать шестом году добавят военные действия [на Ближнем Востоке] пояснил он

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США не одержат победу в войне с Ираном, но эта война невыгодна никому, поскольку страны региона и мира понесут серьезные убытки.