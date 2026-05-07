Москва7 мая Вести.Мировой энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, позитивно влияет на экономику РФ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Он добавил, что сейчас наблюдается рост цен именно на те товары, которые экспортирует Россия.

Для России в целом нынешняя ситуация играет положительную роль, чисто экономически, то есть очевидно, что мировой энергетический кризис выводит товары, связанные с энергетикой – это нефть, газ, соответственно, продукция переработки этих товаров на совершенно новый уровень. И в принципе также рост цен перекидывается или уже перекинулся на другие товары традиционного российского экспорта, особенно на те, которые требуют достаточно больших энергозатрат. Это, допустим, продукция цветной металлургии. Сейчас, по всей видимости, начинается рост цен на продукцию черной металлургии. … Также в общем видно повышенный спрос и рост цен, допустим, в производстве удобрений, в продукции химической промышленности. То есть для России, опять же, нынешняя ситуация, чисто экономически, она выглядит скорее позитивно рассказал Чирков

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