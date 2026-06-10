Москва10 июн Вести.Рост нефтегазовых доходов в России является долгосрочным трендом из-за продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке. Такое мнение ИС "Вести" высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

Растущие нефтегазовые доходы объясняются повышенной ценой на энергоносители в целом. Если брать мировой энергетический рынок, то в первые недели-месяцы, это не полностью проявлялось. Сейчас понятно, что дополнительные доходы достаточно серьезные. Думаю, что этот тренд достаточно долгосрочный, потому что в регионе Ближнего Востока какой-то длительной стабилизации пока не прослеживается заявил он

Ранее аналитик Егор Торопов заявлял, что Россия продает топливо по низкой цене – всего 59 долларов за баррель нефти. Выручка от продажи позволяет стране закрывать дефицит бюджета.