Москва14 июл Вести.Мировой рост цен на нефть для российской экономики имеет исключительно положительное влияние: в частности, он повысит доходы отечественных нефтегазовых компаний, а также является хорошим антисанкционным инструментом. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

У западных стран становится все меньше поводов вводить экономические санкции против России, чтобы не спровоцировать еще более серьезный энергетический кризис, подчеркнул эксперт.

Для российской экономики нынешний скачок цен на нефть – это исключительно положительный момент. В принципе, понятно, что то, что сейчас происходит с мировыми ценами на нефть, поддержит спрос на российскую нефть и уменьшит желание многих стран вводить санкции относительно России объяснил Чирков

Ранее информационное агентство Fars сообщило, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, подняв таким образом цены на нефть до 200 долларов за баррель.