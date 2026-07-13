Эксперт оценил, как обострение конфликта США с Ираном скажется на бюджете РФ Эксперт Хачатурян оценил, как эскалация конфликта США и Ирана скажется на России

Москва13 июл Вести.Если конфликт США и Ирана снова перейдет в горячую фазу, цены на нефть неизбежно пойдут вверх, это может дать дополнительный толчок укреплению рубля и стабильности российской экономики, но при условии, что будут устранены проблемы на внутреннем топливном рынке. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Эксперт пояснил, что пока мировой рынок занимает выжидательную позицию, но в случае эскалации ближневосточного конфликта цены на нефть будут расти.

Пока рынок выжидательную позицию занимает, цены особо не растут. Но если все-таки конфликт перейдет в очередной этап горячей фазы, скорее всего, тренд развернется, и цены на нефть неизбежно, это естественная физика, пойдут наверх считает он

Хачатурян также отметил, что с одной стороны для России рост цен выгоден, с другой – нефтяники сейчас сосредоточены на решении проблем внутреннего рынка.

Что касается России, то здесь вот такой тоже двоякий вопрос. С одной стороны, это, конечно, может дать дополнительный толчок и укреплению рубля, и стабильности российской экономики, что, безусловно, важно. Но мы не должны забывать и текущие обстоятельства, в которых существует российский внутренний топливный рынок... То есть сейчас, скорее всего, у российских нефтяников наибольший приоритет – это насыщение внутреннего рынка, решение всех тех аспектов, в которых он сегодня функционирует. Ждать какой-то очень значительной прибавки, наверное, в ближайшие пару-тройку месяцев не стоит. Но вот если конфликт затянется и цены на нефть пойдут еще наверх, и мы устраним те аспекты, которые у нас существуют на внутреннем топливном рынке, скорее всего, вот к осени мы можем увидеть достаточно хорошую прибавку к прибыли российских нефтяников и, соответственно, увеличение объемов поступлений валютной выручки в бюджет пояснил специалист

Ранее в Минфине РФ сообщили, что федеральный бюджет России в период с января по июнь 2026 года получил 3,66 трлн рублей за счет нефтегазовых доходов. Это на 22,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.