Минфин: нефтегазовые доходы в первой половине 2026 года сократились на триллион

Нефтегазовые доходы в России сократились на триллион Минфин: нефтегазовые доходы в первой половине 2026 года сократились на триллион

Москва9 июл Вести.Федеральный бюджет России в период с января по июнь 2026 года получил 3,66 трлн рублей за счет нефтегазовых доходов. Это на 22,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил Минфин РФ.

Нефтегазовые доходы составили 3 661 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 22,7% г/г), а также их базового размера в январе-июне текущего года преимущественно вследствие снижения цен на нефть в предыдущие периоды говорится в заявлении на сайте министерства

При этом за аналогичный период 2025 года нефтегазовые доходы составили 4,735 трлн рублей.