Москва9 июлВести.Федеральный бюджет России в период с января по июнь 2026 года получил 3,66 трлн рублей за счет нефтегазовых доходов. Это на 22,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил Минфин РФ.
Нефтегазовые доходы составили 3 661 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 22,7% г/г), а также их базового размера в январе-июне текущего года преимущественно вследствие снижения цен на нефть в предыдущие периодыговорится в заявлении на сайте министерства
При этом за аналогичный период 2025 года нефтегазовые доходы составили 4,735 трлн рублей.