Москва24 июнВести.Новые меры поддержки российского топливного рынка не приведут к дополнительным расходам федерального бюджета. Об этом журналистам в кулуарах Госдумы сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
У нас идет сокращение выплат по обратному акцизу связи с сокращением объемов переработки. Поэтому мы не ожидаем дополнительных расходов бюджетасказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос
24 июня Госдума приняла законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ призван нормализовать обстановку на внутреннем рынке нефтепродуктов с помощью импорта и производства.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков объяснил причины перебоев с поставками топлива в некоторых регионах.