Минфин не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за новых топливных мер Минфин: дополнительных расходов бюджета из-за новых топливных мер не ожидается

Москва24 июн Вести.Новые меры поддержки российского топливного рынка не приведут к дополнительным расходам федерального бюджета. Об этом журналистам в кулуарах Госдумы сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

У нас идет сокращение выплат по обратному акцизу связи с сокращением объемов переработки. Поэтому мы не ожидаем дополнительных расходов бюджета сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос

24 июня Госдума приняла законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ призван нормализовать обстановку на внутреннем рынке нефтепродуктов с помощью импорта и производства.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков объяснил причины перебоев с поставками топлива в некоторых регионах.