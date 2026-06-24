Силуанов заявил, что скачка цен на топливо нет

Силуанов: не могу согласиться, что есть скачок цен на топливо Силуанов заявил, что скачка цен на топливо нет

Москва24 июн Вести.Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что скачка цен на топливо нет. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, таким образом Силуанов ответил на вопрос о том, не приходится ли закладывать в бюджет новые траты.

Я не могу с вами согласиться, что скачок цен есть сказал Силуанов

По заявлению министра, рост наблюдается на ряде независимых заправок, а на заправках системообразующих предприятий "если цены и выросли, то незначительно".

Ранее Силуанов рассказал о важности сбалансированных финансов в бюджете.