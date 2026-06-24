Москва24 июнВести.Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что скачка цен на топливо нет. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
По словам журналиста, таким образом Силуанов ответил на вопрос о том, не приходится ли закладывать в бюджет новые траты.
Я не могу с вами согласиться, что скачок цен естьсказал Силуанов
По заявлению министра, рост наблюдается на ряде независимых заправок, а на заправках системообразующих предприятий "если цены и выросли, то незначительно".
Ранее Силуанов рассказал о важности сбалансированных финансов в бюджете.