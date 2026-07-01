Новак: крупные нефтяники РФ держат цены на топливо на АЗС в пределах инфляции

Крупные нефтяные компании РФ держат цены на топливо на своих АЗС, заявил Новак Новак: крупные нефтяники РФ держат цены на топливо на АЗС в пределах инфляции

Москва1 июл Вести.Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо на своих автозаправочных станциях (АЗС) в пределах инфляции. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе Финансового конгресса Банка РФ.

По его словам, возникающие на российском топливном рынке перебои в основном связаны с логистическими изменениями поставок.

Что касается влияния на цены в результате этих перебоев, мы видим, что наши вертикально-интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, как социально ответственные компании, и, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены сказал Новак

При этом вице-премьер подчеркнул, что внутренний рынок РФ обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, возникающие перебои быстро устраняются.