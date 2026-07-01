Москва1 июл Вести.Российский внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом, возникающие перебои быстро устраняются. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка РФ.

По его словам, в основном перебои связаны с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы и автозаправочные станции.

Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие тех проблем, которые иногда возникают... В целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом сказал Новак

Вице-премьер также выразил надежду, что ситуация на топливном рынке окажет минимальное влияние на рост цен и инфляционные ожидания в России.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с обеспечением горюче-смазочными материалами в России является непростой. При этом она выразила уверенность, что правительство сможет решить эту проблему.